Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (26.06.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) weiterhin zu verkaufen.Im September 2017 hätten die Experten vor der Aktie des Modeunternehmens gewarnt. Damalige Notiz: Über 10 Euro. Aktuell: 6,60 Euro. Mit einem Börsenwert von über 300 Mio. Euro sei die Firma immer noch teuer. Das Zahlenwerk für das erste Halbjahr 2017/2018 per Ende April sei schlecht ausgefallen. Firmenchef Ralf Weber habe die ohnehin schon schwache Prognose für das Gesamtjahr anpassen müssen. Irgendwie scheine GERRY WEBER völlig aus der Mode zu sein. Statt eines Umsatzes von 870 bis 890 Mio. Euro rechne er mit Einnahmen von 830 bis 840 Mio. Euro. Das EBIT werde in der Bandbreite zwischen 0 und 10 Mio. Euro erwartet anstatt eines EBITs von 10 bis 20 Mio. Euro. Per Ende April 2018 sei GERRY WEBER mit rund 200 Mio. Euro netto verschuldet. Ungesund! Weber habe die Sanierung der Gesellschaft viel zu spät eingeleitet.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen in der GERRY WEBER-Aktie keinen Turnaround und raten weiter zu verkaufen. (Analyse vom 26.06.2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie:Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:5,75 EUR (25.06.2018)