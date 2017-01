Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

10,924 EUR -0,66% (27.01.2017, 15:49)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (27.01.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Analyst Jörg Frey von Warburg Research:Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2015/16 das Kursziel für die Aktie des Modekonzerns GERRY WEBER (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) von 11,50 auf 11 Euro.Die Erholung der Gewinne des ostwestfälischen Modeunternehmens dauere länger als erwartet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten. Wegen der schwachen Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Frey zudem seine Gewinnerwartungen nach unten revidiert.Jörg Frey, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die GERRY WEBER-Aktie bestätigt und das Kursziel von 11,50 auf 11 Euro reduziert. (Analyse vom 27.01.2017)Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:10,91 EUR -0,82% (27.01.2017, 15:33)