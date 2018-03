Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

7,96 EUR 0,00% (16.03.2018, 09:45)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (16.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).Die Q1-Zahlen seien enttäuschend ausgefallen. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig seien die Analysten-Prognosen durchgehend verfehlt worden. Neben einer anhaltend schwachen Performance der Kernmarken hätten beim Umsatz im Großhandelsbereich zusätzlich verschobene Liefertermine ins Q2 belastet. Ferner hätten beim Ergebnis wieder höher als erwartete Aufwendungen durch die zu den Q4-Zahlen verlängerte Neuausrichtung gedrückt, womit sowohl beim EBIT als auch beim Nettoergebnis überraschend ein Verlust ausgewiesen worden sei. Nur Hallhuber habe mit einer erfreulichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung überzeugen, damit jedoch nicht annähernd die rückläufige Entwicklung der Kernmarken kompensieren können. Den schwachen Ausblick für 2017/18 habe der Konzern zwar bestätigt (Umsatz: 870 bis 890 Mio. Euro; EBIT: 10 bis 20 Mio. Euro), er müsse aber in den nächsten Quartalen an Dynamik gewinnen, um die Ziele zu erreichen. Die Analystin habe ihre EPS-Prognosen reduziert (2017/18e: 0,03 (alt: 0,04) Euro; 2018/19e: 0,04 (alt: 0,05) Euro). Das Wertpapier habe letztlich schwach tendiert und werde per 19.03. aus dem SDAX ausscheiden.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, sieht aufgrund der fehlenden Wachstumsimpulse für 2017/18 sowie dem sehr schwachen Auftaktquartal weiterhin ein Abwärtspotenzial für die GERRY WEBER-Aktie und votiert bei einem unveränderten Kursziel von 7,00 Euro nach wie vor mit "verkaufen". (Analyse vom 16.03.2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie:Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:7,97 EUR +0,76% (16.03.2018, 10:14)