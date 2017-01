Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (26.01.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) von 13 Euro auf 12 Euro.Der Modekonzern habe nach vorläufigen Zahlen in Q4/2015/16 (31.10.) einen erwartungsgemäßen Umsatzrückgang ausgewiesen (rund 262 (Vj.: 290; Analystenerwartung: 261) Mio. Euro), wobei insbesondere das Einzelhandelsgeschäft belastet habe. Das operative Ergebnis sei hingegen besser als erwartet ausgefallen (EBIT: 6,5 bis 7,0 (Vj.: 41,3; Analystenerwartung: 6,2) Mio. Euro), womit GERRY WEBER insgesamt die Zielsetzung für das Gesamtjahr erreicht habe. Ergebnisseitig hätten sich die Belastungen durch die Umstrukturierung in 2016 auf rund 31 Mio. Euro belaufen. Ein positives Ergebnis habe lediglich dank des Verkaufs der "Halle 30" (Buchgewinn: 20 Mio. Euro) erzielt werden können.Der Ausblick für 2016/17 sei aus Sicht der Aktienanalystin enttäuschend ausgefallen. Demnach rechne GERRY WEBER mit einem Umsatzrückgang (berichtet) von 2% bis 4% y/y und einem EBIT auf dem Niveau des Vorjahres (10 bis 20 Mio. Euro). Der Marktkonsens habe bei einem EBIT von rund 45 Mio. Euro gelegen.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt ihr "halten"-Votum für die GERRY WEBER-Aktie. (Analyse vom 26.01.2017)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: