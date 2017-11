Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (21.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) von 11,50 Euro auf 9,00 Euro.Der Modehersteller habe am 16.11. gemeldet, dass der seit 2009 im Vorstand als CFO und COO tätige Dr. David Frink mit sofortiger Wirkung freigestellt werde. Jörg Stüber, seit 2011 Leiter des Bereichs Finanzen, werde ab sofort interimsweise in den - seit dem Ausscheiden des Retail-Vorstands Norbert Steinke im Juni dieses Jahres - nur zwei Personen umfassenden Vorstand bestellt. Er übernehme die Bereiche Finanzen, Investor Relations, Zentraleinkauf, Compliance und IT, wohingegen die Bereiche Beschaffung, Personal und Logistik künftig vom amtierenden Vorstandsvorsitzenden Ralf Weber geleitet würden.Mit der Meldung habe der Modehersteller bestätigt, dass die personellen Veränderungen nicht im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung des Konzerns stünden. Das Ausscheiden von Frink sei überraschend gekommen und habe zu einem deutlichen Kursrückgang der GERRY WEBER-Aktie geführt (seit 14.11.: -18%).Das Geschäftsjahr sei weiterhin von der laufenden Umstrukturierung geprägt, die Cherdron zwar nach wie vor begrüße und für sinnvoll erachte. Jedoch müsse GERRY WEBER - nach einem (vor allem ergebnisseitig) schwachen Q2 und Q3 - ein starkes Abschlussquartal aufweisen, um die Jahresziele noch zu erreichen und den überraschenden personellen Änderungen einhergehenden Unsicherheiten am Markt über den Erfolg der Umstrukturierung entgegenzuwirken.Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: