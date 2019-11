XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (07.11.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group: Zeichen stehen auf Besserung - AktienanalyseBeim Maschinenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) stehen die Zeichen auf Besserung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Umsatz und Auftragseingänge würden wieder steigen. Zudem würden die jüngst eingeleiteten Effizienzmaßnahmen bereits Wirkung zeigen. So sei das um Restrukturierungskosten bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) im dritten Quartal nur noch leicht um 1,4 Prozent auf 143,1 Mio. Euro gesunken, während der Umsatz um 3,9 Prozent auf 1,20 Mrd. Euro und der Ordereingang um 4,8 Prozent auf 1,25 Mrd. Euro habe gesteigert werden können. Der Konzern werde daher etwas mutiger und erwarte für das Gesamtjahr nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 4,83 Mrd. Euro. Zuvor habe das Management einen moderaten Rückgang in Aussicht gestellt. Die Ergebnisprognose von 450 bis 490 Mio. Euro (Vorjahr: 535 Mio. Euro) sei indes bekräftigt worden.Analysten hätten sich mit der Entwicklung im Großen und Ganzen zufrieden gezeigt. Dennoch könnten sich aktuell weiterhin nur fünf Experten zu einer Kaufempfehlung durchringen. Die meisten würden nach wie vor für "halten" oder "verkaufen" votieren. Das durchschnittliche Kursziel liege daher auch mit 24,95 Euro rund 13 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die Kritiker würden dabei unter anderem auf den niedrigeren Free Cashflow, die Ausführungsrisiken beim Konzernumbau sowie die im Branchenvergleich hohe Bewertung der Aktie verweisen.Trotz der charttechnisch konstruktiven Lage - das Papier notiert auf Jahreshoch - und der Prognoseanhebung sollten Anleger daher derzeit nur mit einem Sicherheitspuffer auf die laufende Erholung setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2019)Börsenplätze GEA Group-Aktie: