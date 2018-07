Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

33,96 EUR +7,20% (30.07.2018, 12:04)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (30.07.2018/ac/a/d)



Laut dem Aktienprofi seien die Zahlen der GEA Group AG ganz gut ausgefallen. Der Auftragseingang sei mit 1,38 Mrd. Euro etwas über den Erwartungen gelegen. Der Umsatz sowie das operative Ergebnis hätten die Erwartungen ebenfalls deutlich übertroffen. Der Ausblick sei bestätigt worden.Die GEA Group-Aktie könnte sich in Richtung der 200-Tage-Linie bei 36 Euro erholen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.07.2018)