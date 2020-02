Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.



Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (06.02.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Eckdaten des Anlagenbauers GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) für 2019 stießen bei Anlegern auf wenig Begeisterung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Eckdaten des Anlagenbauers GEA für 2019 seien bei Anlegern auf wenig Begeisterung gestoßen. Zwar habe sich der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge wie erwartet leicht auf 4,88 Mrd. Euro erhöht. Und auch das operative Ergebnis vor Sondereffekten habe im Rahmen der Prognose gelegen. Gleichzeitig habe der Konzern seine Anleger jedoch darauf vorbereitet, dass unter dem Strich ein Minus anfallen werde. Hauptgrund dafür sei die schwache Entwicklung der 2017 übernommenen italienischen Pavan-Gruppe. GEA habe daher im vierten Quartal rund 248 Mio. Euro auf die Tochter abschreiben müssen.Darüber hinaus habe der Konzern angekündigt, geplante Umbaukosten für das laufende Jahr noch in der 2019er Bilanz zu verbuchen. Der dafür angesetzte Betrag belaufe sich nun auf insgesamt rund 105 Mio. statt 55 Mio. Euro. Bei den Mehrkosten handle es sich um Rückstellungen für den Abbau von insgesamt 800 Vollzeitstellen, habe es geheißen. Zwar habe GEA betont, dass die Wertminderungen und der Restrukturierungsaufwand keinen Einfluss auf den Dividendenvorschlag haben würden.Anleger hätten die Aktie dennoch gen Süden geschickt: Auf Monatssicht hätten die Papiere fast fünf Prozent verloren. Die laufende Erholung sei damit schlagartig abgewürgt worden. Viele Analysten hätten da deutlich entspannter reagiert: Die Gewinnwarnung lese sich schlimmer als sie sei, habe etwa Sebastian Kuenne von RBC geschrieben. Denn die Abschreibungen hätten keinen Einfluss auf den Cashflow. Er habe daher die Einstufung für die Aktie auf "sector perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. (Ausgabe 05/2020)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:28,07 EUR +0,72% (06.02.2020, 10:48)