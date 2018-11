Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (23.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Das Unternehmen habe die Guidance für die Kennzahl operativer Cash-Flow-Treiber-Marge (entspreche: etwa einem bereinigten freien Cashflow im Verhältnis zum Umsatz) für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Ausschlaggebend sei eine höhere Kapitalbindung (Working Capital). Die operative Cash-Flow-Treiber-Marge sehe GEA bei konstanten Wechselkursen jetzt bei 6,5% bis 7% (bisher: etwa 8,5%). Auf Basis aktueller Wechselkurse werde sich den Unternehmensangaben zufolge die operative Cash-Flow-Treiber-Marge in einer Spanne von 7% bis 7,5% (Gj. 2017: 8,4%) bewegen. Die anderen Zielgrößen (Umsatz, operative EBITDA-Marge) seien unverändert geblieben.Ferner gebe sich GEA weniger zuversichtlich für die Geschäftsentwicklung im Jahr 2019. Neben den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden hierfür die steigenden Material- und Personalkosten verantwortlich gemacht. Der Analyst habe seine Prognosen wieder gesenkt (u.a. EPS 2019e: 1,54 (alt: 1,70) Euro; Dividende je Aktie 2019e: 0,85 (alt: 0,87) Euro). Der negative Newsflow halte an. Die Probleme scheinen tiefgreifender zu sein, als man bisher unterstellt habe.Bei einem neuen Kursziel von 23,00 (alt: 29,00) Euro stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die GEA Group-Aktie von "halten" auf "verkaufen" zurück. (Analyse vom 23.11.2018)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:22,34 EUR -14,24% (23.11.2018, 10:22)