Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

33,96 EUR +7,20% (30.07.2018, 12:04)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (30.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GEA Group: Trendwende möglich - AktienanalyseDie Aktie des Maschinenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) vollzog nach Veröffentlichung der Quartalszahlen zu Beginn dieser Woche einen deutlichen Kurssprung und hüpfte sogleich an den EMA 200 hoch. Doch noch ist ein seit November bestehender Abwärtstrend intakt und viele Hürden zu meistern, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die GEA Group sei einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel verarbeitende Industrie. Das Unternehmen konzentriere sich auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau. Im zweiten Quartal habe die Firma mit einem Umsatz von 1,23 Mrd. Euro die Prognose von 1,19 Mrd. Euro klar schlangen können. Die Auftragseingänge hätten sich im abgelaufenen Quartal auf 1,383 Mrd. Euro belaufen, beim operativen EBITDA habe GEA auf 133 Mio. Euro zugelegt und die Prognose um 11 Mio. Euro geschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 erwarte GEA einen Umsatz am oberen Rand der Prognosespanne und eine EBITDA-Marge am unteren Rand der Prognosespanne. Ob dieser Ausblick noch weitere Investoren anlocken könne, bleibe abzuwarten.Technisch gestalte sich die derzeitige Lage bei der GEA Group schwierig. Denn zum einen hänge die Aktie knapp unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 von derzeit 34,48 Euro fest, zum anderen dürfte sich im heutigen Handelsverlauf noch ein Kampf um die Horizontalunterstützung 43,00 Euro in volatilen Kursschwankungen bemerkbar machen. Auch sei noch der seit November 2017 bestehende Abwärtstrend intakt und fungiere als zusätzlicher Widerstand.Solange sich das Wertpapier der GEA Group unterhalb des EMA 200 aufhalte, müssten Rücksetzer auf 32,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. Spätestens ab dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 sollte es jedoch wieder aufwärts gehen, Kaufsignale seien aber erst oberhalb von 34,50 Euro auf kurzfristiger Basis zu erwarten. Der Zielbereich läge dann um etwa 37,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:33,98 EUR +6,99% (30.07.2018, 11:48)