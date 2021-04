Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

36,89 EUR -0,99% (29.04.2021, 10:42)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (29.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group: Ab Sommer geht es aufwärts - AktienanalyseDie Aktie von GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) arbeitet sich immer weiter nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Inzwischen sei sie auf dem höchsten Niveau seit drei Jahren angekommen. Für den jüngsten Kursschub habe Vorstandschef Stefan Klebert höchstpersönlich gesorgt. "Wir gehen davon aus, dass die Geschäftsdynamik wieder anzieht ab dem dritten Quartal, wenn die Pandemie dann weitgehend überwunden ist", habe der Manager in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Er erwarte zudem einen gewissen Nachholeffekt, wenn Unternehmen wieder mehr Fremdpersonal für Wartungen und Inspektionen in die Produktionen hineinlassen würden. Außerdem rechne Klebert mit keiner Insolvenzwelle auf Kundenseite. Und auch die drohenden Kostensteigerungen für Stahl oder bei den Löhnen seien seiner Ansicht nach verkraftbar.Gleichzeitig habe der Firmenchef das angesichts der Fortschritte bei der Restrukturierung im März angehobene Ziel einer EBITDA-Marge von 12,5 bis 13,5 Prozent bis 2022 bestätigt. Im vergangenen Jahr habe sie 11,5 Prozent erreicht, nach knapp zehn Prozent 2019. Klebert fasse daher sogar wieder Zukäufe ins Auge: "Wir haben die Feuerkraft, aber ich weiß nicht, ob wir schon dieses Jahr einen schönen Hirsch schießen oder erst im nächsten." Klinge vielversprechend. Den meisten Analysten zufolge habe die Aktie ihren Zenit dennoch überschritten. Sie würden zunehmenden Gegenwind von der Rohstoff- und Währungsseite erwarten. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege denn auch mit 32,20 Euro rund 13,5 Prozent unter der aktuellen Notiz. (Ausgabe 16/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:36,89 EUR -0,99% (29.04.2021, 10:44)