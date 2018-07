Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

33,36 EUR +0,48% (31.07.2018, 11:54)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (31.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Die Q2-Zahlen hätten die Analysten-Prognosen und den Marktkonsens übertroffen. Das organische Umsatzwachstum sei basiseffektbedingt (schwaches Q2/2017) höher als in den letzten Quartalen ausgefallen. Ferner habe GEA beim Auftragseingang einen Quartalsrekord vermelden können. Der Ausblick für 2018 sei teilweise angepasst und dabei konkretisiert worden (Umsatzwachstum jetzt am oberen Ende der bisherigen Spanne von +5% bis +6% y/y; dagegen operative EBITDA-Marge jetzt am unteren Ende der bisherigen Spanne von 12% bis 13%). Die auf dem Kapitalmarkttag (am 12.03.) veröffentlichten Mittelfristziele (Umsatz: +3,5% bis +4,5% y/y p.a.; operative EBITDA-Marge bis 2022: 13,5% bis 15,5%) seien verhalten ausgefallen.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2018e: 1,37 (alt: 1,33) Euro; EPS 2019e: 1,93 (alt: 1,85) Euro). Weder von den Q2-Zahlen noch vom Ausblick (2018 und 2022) würden aktuell deutliche Aufwärtsimpulse für die Aktie ausgehen. Er erwarte weiterhin, dass die beiden Investoren Albert Frère und Paul Singer (jeweils ca. 3%) Performancedruck auf das (neue) GEA-Management ausüben würden. Ferner würden die gegenwärtigen Top-Manager (CEO und CFO) perspektivisch das Unternehmen verlassen.In Erwartung, dass 2018 die Schwächephase abgeschlossen ist, lautet unser Votum für die GEA Group-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 35,00 Euro. (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:33,38 EUR +0,54% (31.07.2018, 11:41)