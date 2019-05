XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

24,73 EUR +0,53% (28.05.2019, 17:02)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

24,75 EUR +0,61% (28.05.2019, 17:15)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (28.05.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Der Anlagenbauer habe in Q1/2019 den Auftragseingang um 7,6% auf EUR 1,186 Mrd. steigern können. Der Umsatz sei leicht um 1,7% auf EUR 1,057 Mrd. gestiegen. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand sei hingegen vergleichbar um 2,8% auf EUR 74,6 Mio. rückläufig gewesen. Ein ordentlicher Auftragseingang, eine leicht positive Umsatzentwicklung und ein leichter Ergebnisrückgang hätten erneut die bekannten Probleme des Düsseldorfer Konzerns bestätigt. Aber: Das neue Management gehe diese nun mit Nachdruck an. Die neue organisatorische Aufstellung werde im Juni, die konkret ausformulierte Strategie im September präsentiert werden. Zudem seien kurzfristige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung angestoßen worden. Bevor GEA auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückkehren könne, stehe zunächst eine anstrengende Umbauphase bevor.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt daher seine Halteempfehlung für die GEA Group-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 26 Euro. (Analyse vom 28.05.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "GEA Group AG": Keine vorhanden.Börsenplätze GEA Group-Aktie: