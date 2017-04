Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

41,554 EUR -0,24% (13.04.2017, 16:12)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktie berappelt sich wieder - Aktienanalyse2016 war für den Maschinenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) kein einfaches Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen Verzögerungen und Kostenüberschreitungen bei Großprojekten habe der Konzern im Oktober seine Jahresziele kassieren müssen. Die GEA Group-Aktie sei daraufhin zweistellig in den Keller gerauscht. Inzwischen habe sich das Papier der GEA Group wieder etwas berappelt. Auf Monatssicht sei es um knapp neun Prozent nach oben gegangen.Übergeordneter Kurstreiber sei das Anfang März aufgelegte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 450 Mio. Euro. Aber auch der Ausblick sorge für Erleichterung. Demnach solle das EBITDA 2017 in einer Spanne zwischen 620 und 670 Mio. Euro liegen. Das wäre etwa wieder das Niveau des Jahres 2015. Der Umsatz solle moderat zulegen, nachdem er im Vorjahr um zwei Prozent gesunken sei. Voraussetzung für das Erreichen der Ziele sei allerdings, dass sich das wirtschaftliche Umfeld nicht deutlich verschlechtere und sich keine negativen Währungseffekte einstellen würden. Es gebe also einige Vorbehalte. Das Kurspotenzial scheine damit begrenzt. Gleichzeitig spricht mit Blick auf das auf ein Jahr angelegte Aktienrückkaufprogramm aber auch nichts für eine schärfere Korrektur, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2017)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:41,535 EUR -0,89% (13.04.2017, 16:03)