ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (12.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Die Eckdaten für Q1 seien hinter den Analysten-Prognosen zurückgeblieben (Auftragseingang: -3,2% auf 1.100 (Vj.: 1.136) Mio. Euro; Umsatz: +3,1% auf 1.035 (Vj.: 1.004) Mio. Euro; operatives EBITDA: ca. 65 (Vj.: 96) Mio. Euro). Das Unternehmen habe u.a. unter dem Produktmix sowie Währungseffekten gelitten (Auftragseingang währungsbereinigt: +2,1% y/y; Umsatz währungsbereinigt: +8,1% y/y). Der Ausblick für 2018 sei trotz des schwachen Auftaktquartals bestätigt worden (u.a. Umsatz: +5% bis +6% y/y; operative EBITDA-Marge: 12% bis 13%). GEA begründe dies mit dem soliden Auftragsbestand und den eingeleiteten Maßnahmen, nur um noch darauf hinzuweisen, dass dem Auftragseingang in Q2 2018 eine hohe Bedeutung für die Zielerreichung zukomme.Nach Erachten des Analysten wackle die Guidance bereits deutlich. Das Unternehmen werde wohl bestenfalls am unteren Ende der jeweiligen Zielspanne herauskommen. Es habe eine Historie bei Gewinnwarnungen (auch 2017). Ein Wechsel an der Konzernspitze (CEO Oleas habe Mitte März nicht mal eine Woche nach dem Kapitalmarkttag (neue Mittelfristziele) angekündigt, seinen Vertrag (bis 31.12.2019) nicht verlängern zu wollen) erscheine sinnvoll. Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2018e: 1,72 (alt: 1,81) Euro; EPS 2019e: 1,96 (alt: 2,00) Euro). Er erwarte, dass die beiden GEA-Investoren Albert Frere (habe letztlich seinen Anteil aufgestockt) und Paul Singer den Verbesserungsdruck auf das (neue) Management hochhalten würden, wovon die Geschäftsentwicklung und der Aktienkurs profitieren dürften.Das Rating für die GEA Group-Aktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 38,00 auf 37,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 12.04.2018)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:32,26 EUR -6,92% (12.04.2018, 10:33)