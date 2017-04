XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

38,33 EUR -0,82% (21.04.2017, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

38,191 EUR -1,66% (21.04.2017, 10:47)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



Die GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (21.04.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die GEA Group-Aktie (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) fest.Im Rahmen der Hauptversammlung habe das Unternehmen die Eckdaten für Q1 veröffentlicht. Demnach sei der Umsatz um 6% auf 1.000 (Vj.: 941) Mio. Euro geklettert. Das operative EBITDA sei unterproportional um 1% auf 95 (Vj.: 94) Mio. Euro gewachsen. Entsprechend sei die operative EBITDA-Marge auf 9,5% (Vj.: 10,0%) gefallen, was den niedrigsten Wert seit Q1/2014 (9,0%) darstelle. Der Auftragseingang habe sich wegen weniger Großorders um 1% auf 1.135 (Vj.: 1.144; Marktkonsens: 1.162) Mio. Euro reduziert. Das Book-to-Bill-Ratio liege jedoch über der wichtigen Marke von 1. Insgesamt betrachtet habe GEA einen recht durchwachsenen Jahresauftakt. Das Auftaktquartal sei jedoch ergebnisseitig immer das schwächste.Alles in allem sehe der Analyst in den Q1-Eckdaten seine bisherige Einschätzung bestätigt, dass das Unternehmen ergebnisseitig letztendlich eher den unteren Bereich der Guidance (operatives EBITDA: 620 bis 670 (Gj. 2016: 566) Mio. Euro) erreichen sollte. Seine Prognosen würden vorerst unverändert bleiben.Börsenplätze GEA Group-Aktie: