Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (28.06.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalysen die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) unter die Lupe.Die Aktie des Anlagenbauers GEA habe in den letzten Monaten massiv an Wert verloren. Ende Dezember 2017 habe das Papier noch bei Kursen von mehr als 40 Euro notiert. Inzwischen sei GEA auf Kurse von fast 30 Euro abgestürzt. Mit einem Kurs von 30,50 Euro würden die Anteilsscheine auf einem Mehrjahrestief handeln. 2013 sei GEA zuletzt auf diesem Niveau zu haben gewesen. Nicht einmal der Einstieg des US-Hedgefonds Elliott von Paul Singer im Herbst 2017 habe den Absturz aufhalten können.Singer scheine von GEA weiterhin voll überzeugt zu sein. Er habe seinen Anteil jüngst auf mehr als 5% erhöht. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" seien gespannt, wie lange sich der umtriebige Singer das Treiben bei GEA noch stillschweigend anschaue. Firmenchef Jürg Oleas habe bereits angekündigt, dass er seinen Vertrag über seine Amtszeit bis Ende 2019 hinaus nicht verlängern werde. Sie würden es für sehr wahrscheinlich halten, dass Oleas schon früher seinen Platz räume. Der angriffslustige Singer dürfte einem weiter sinkenden Aktienkurs wohl nicht seelenruhig zusehen.GEA sei generell ein ideales Fressen für Aktivisten. Das Unternehmen habe keinen echten Großaktionär, der schützend die Hand über das Unternehmen halte. Die Firma befinde sich im Wesentlichen im Besitz von Institutionellen Investoren, die sich sicherlich auf die Seite von Singer schlagen würden, sollten beispielsweise Veränderungen im Aufsichtsrat notwendig sein, um den Betrieb wieder auf Kurs zu bringen. Mit von der Partie bei GEA sei übrigens bereits der aktivistische Investor Albert Frère. Er halte derzeit einen Anteil von mehr als 5%. Gut möglich, dass sich ein weiterer Investor bei GEA einkaufe.Beim Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie und weiteren Branchen dürfte es viel Potenzial für operative Verbesserungen geben, was Oleas offensichtlich nicht heben könne. Bisher habe der CEO seine Aktionäre eher enttäuscht. Im 1. Quartal 2018 habe der Ordereingang mit rund 1,1 Mrd. Euro nur annähernd das Niveau des Vorjahres erreicht. Der Umsatz habe bei über 1 Mrd. Euro gelegen. Das um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigte organische Wachstum habe bei 4,5 Prozent gelegen. Von über 96 Mio. Euro auf lediglich 67 Mio. Euro habe sich im Q1 das operative EBITDA reduziert. Das EBIT sei von über 63 Mio. Euro auf lediglich 23,5 Mio. Euro geschrumpft. Laut Oleas befinde sich das Unternehmen in einem herausfordernden Umfeld. Neben währungsbedingten Belastungen herrsche ein überproportionales Umsatzwachstum bei margenschwächeren Produktgruppen. Hinzukomme ein schwaches Ergebnis in den USA sowie eine geringere Bruttomarge.Bisher rechne Oleas für 2018 mit einem Umsatzwachstum zwischen 5 und 6%, welches im Wesentlichen auf dem zusätzlichen Beitrag aus den beiden letzten Akquisitionen resultiere. Das entspreche einem Umsatz von mehr als 4,8 Mrd. Euro. Die operative EBITDA-Marge solle sich auf 12 bis 13% belaufen. Dies entspreche einem operativen EBITDA zwischen 580 und 628 Mio. Euro. 2017 habe das EBITDA bei 563 Mio. Euro und das EBIT bei 381 Mio. Euro gelegen. Mittelfristig wollten die Düsseldorfer pro Jahr im Schnitt um 3,5 bis 4,5% wachsen. Bis zum Jahr 2022 solle die operative EBITDA-Marge in einen Korridor zwischen 13,5 und 15,5% expandieren.Sofern Oleas die Prognose für das Jahr 2018 anpassen müsse, würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" einen früheren Rücktritt als bisher geplant nicht mehr ausschließen. Zudem dürften die Investoren um Singer & Co. nach einer Gewinnwarnung mehr Druck aufbauen. Der rund 5,5 Mrd. Euro schwere MDAX-Konzern sei dennoch aussichtsreich. GEA profitiere vom Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Mittelschicht und der damit verbundenen steigenden Nachfrage nach hochwertigen Nahrungsmitteln und Getränken sowie dem Trend hin zu immer effizienteren und ressourcenschonenderen Produktionsverfahren.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf einer ersten Position. Spätestens Anfang Juli dürfte Oleas auch Klarheit über den Ordereingang im Q2 haben. Komme es zu einer Gewinnwarnung, wäre das der ideale Zeitpunkt die Position auszubauen. (Analyse vom 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link