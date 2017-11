ISIN GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. März 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (22.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Der Düsseldorfer Konzern komme nach diversen Problemen nur langsam in die Gänge, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die enttäuschende Konkretisierung der Gewinnerwartung auf das untere Ende der bisherigen Prognosespanne werde begleitet von einer sehr dünnen Quartalsmitteilung. Zwar betone das Management, dass die eingeleiteten Maßnahmen und Strukturverbesserungen in Verbindung mit der strategischen Ausrichtung auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie "perspektivisch" positiv wirken würden, bleibe jedoch die konkrete "Perspektive" schuldig. Sollte das erneut reduzierte EBITDA-Ziel nicht erreicht werden, stehe die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Donie bestätige zunächst sein Kursziel von 35 Euro, raten aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau dazu, Gewinne mitzunehmen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die GEA Group-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft. (Analyse vom 13.11.2017)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:40,49 EUR -1,46% (22.11.2017, 16:45)Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:40,562 EUR -1,55% (22.11.2017, 16:34)