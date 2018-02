Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund verlor marginal gegenüber dem Euro, wertete aber gegenüber dem US-Dollar deutlich auf, so die Analysten der Helaba.



Die politischen Unsicherheiten um den Brexit bzw. Premierministerin May würden andauern und das Pfund belasten. Das Wachstum im Schlussquartal 2017 habe überzeugt, jedoch Stimmungsindikatoren würden eine Verlangsamung andeuten. Die Inflation dürfte ihr Hoch überschritten haben. Die Bank of England halte sich daher wohl zurück. Dennoch würden der Zinsvorteil und die günstige Bewertung das Pfund stützen. Der Euro-Pfund-Kurs dürfte im Bereich 0,85 bis 0,90 schwanken. (09.02.2018/ac/a/m)





