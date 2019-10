Börse Stuttgart-Aktienkurs GBK Beteiligungen AG-Aktie:

8,05 EUR 0,00% (09.10.2019, 10:00)



ISIN GBK Beteiligungen AG-Aktie:

DE0005850903



WKN GBK Beteiligungen AG-Aktie:

585090



Ticker-Symbol GBK Beteiligungen AG-Aktie:

GBQ



Kurzprofil GBK Beteiligungen AG:



Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903, WKN: 585090, Ticker-Symbol: GBQ) ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. GBK kooperiert seit 2002 vertraglich mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit einer GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München und Stuttgart gehandelt. Internet: www.gbk-ag.de. (09.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals.



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GBK Beteiligungen AG-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903, WKN: 585090, Ticker-Symbol: GBQ).Wenngleich die GBK Beteiligungen AG für 2018 einen Verlust habe ausweisen müssen, bleibe die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von 91,6 Prozent, einer Barliquidität von 11,0 Mio. Euro und keinerlei Bankverbindlichkeiten zum Jahresultimo weiterhin bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. Infolge der Dividendenausschüttung von 2,0 Mio. Euro habe sich der Nettoinventarwert der GBK-Aktie rechnerisch seit dem Bilanzstichtag von 8,88 auf 8,58 Euro verringert. Damit notiere das Papier aktuell leicht unter dem so - allerdings ohne Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren - abgeleiteten Nettoinventarwert.Angesichts des gut diversifizierten Portfolios, das auch in unruhigeren Zeiten für eine gewisse Stabilität sorgen sollte, erachte der Analyst den Titel vor allem für den langfristigen Investor als interessant. Zudem biete das Papier auf Basis seiner Schätzungen eine attraktive Dividendenrendite von 3,6 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GBK Beteiligungen AG-Aktie: