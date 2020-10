Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (07.10.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC-Vorstandsinterview mit Dr. Christian Pahl, Vorstand der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC):Trotz des schwierigen Marktumfelds habe die UniDevice AG, als Broker für Kommunikationselektronik, eine sehr überzeugende Geschäftsentwicklung erreicht. Im dritten Quartal seien mit Umsatzerlösen in Höhe von 106 Mio. Euro und einem Netto-Gewinn in Höhe von 1,2 Mio. Euro jeweils neue Bestwerte aufgestellt worden. Insgesamt habe die Gesellschaft bereits nach neun Monaten den Nettogewinn des Gesamtjahres 2019 deutlich übertroffen. GBC-Analyst Cosmin Filker habe mit dem UniDevice-Vorstand Dr. Christian Pahl über die aktuelle Entwicklung gesprochen.: Das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr mit knapp 6% zeigt die Erarbeitung von Marktanteilsgewinnen bei rückläufigen allgemeinen Marktzahlen in der Pandemie. Preisvorteile und schnellere Lieferung als vom Wettbewerb sind die Treiber des Wachstums.: Wir konnten eine verbesserte Nachfragesituation bearbeiten im dritten Quartal. Die zunehmende mobile Arbeit in verschiedenen Branchen mag die Nachfrage gefördert haben. Wie im ersten Halbjahr, gelang auch in Q3 eine Erhöhung des Marktanteils.: Wir verzeichnen Wachstum im Bereich Wearables. Dennoch bleiben Smartphones das wesentliche Segment, auch im Wachstum. Nach meinem Verständnis steigt der Marktanteil von UniDevice stetig.: Die Preise der Geräte werden weiter steigen. Bei gleichen Margen steigt hierdurch der Gewinn. Das Absatzwachstum, welches wir überproportional zum Wettbewerb verzeichnen, ist der zweite Treiber des Gewinnwachstums.(Analyse vom 07.10.2020)