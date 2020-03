Dr. Pahl: Wegen des besonders guten Geschäftsverlaufes im ersten Quartal 2020 möchte ich gerne eine über der Erwartung liegende Dividende von 0,09 € je Aktie vorschlagen. Aus dem bisherigen Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2020 dürfen wir schließen, dass eine attraktive Steigerung der Dividende im nächsten Jahr gut möglich sein wird.



Ich erwarte, dass UniDevice in den nächsten fünf Jahren den Umsatz und den Jahresüberschuss weiter dynamisch ausbaut und die Dividende kontinuierlich erhöht. Dies sollte auch auf die Aktiennachfrage wirken.



GBC AG: Herr Dr. Pahl, ich danke Ihnen für das Gespräch. (Analyse vom 02.03.2020)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC-Vorstandsinterview mit Dr. Christian Pahl, Vorstand der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC):Der Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik UniDevice AG habe mit Meldung von 28.02.2020 über ein außerordentlich starkes Umsatz- und Gewinnwachstum in den Monaten Januar und Februar berichtet. Zugleich solle auf der am 29.06.2020 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,09 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgeschlagen werden, was auf aktuellem Aktienkurs einer Dividendenrendite von rund 6,5% entspreche. Bislang hätten die Analysten eine Dividende in Höhe von 0,07 Euro erwartet. Der GBC-Analyst Cosmin Filker habe mit dem UniDevice-Vorstand Dr. Christian Pahl über die jüngste Entwicklung und die künftigen Aussichten gesprochen.: In den Monaten Januar und Februar ist es uns gelungen, die weltweit unterschiedlichen Preisniveaus und Verfügbarkeiten sehr gut auszunutzen. Es gibt Geräte im Markt. Uns gelingt es, die Distribution von Geräten nach Zahlungsbereitschaft zu organisieren.: Das ist richtig. Die Differenzierung in der Zahlungsbereitschaft ist noch höher als in Zeiten von normalen Liefersituationen.: Wir rechnen auch im März mit einer besonderen Umsatz- und Ertragsentwicklung. Für das Gesamtjahr dürfen wir daher optimistisch sein.: Wir merken bereits jetzt, dass die Bereitschaft des Kaufes des iPhone 7 wieder zunimmt. Dieses Gerät wird in Indien produziert und ist gut lieferbar. Wir haben auch das Geschäft mit iPads erhöht. Insofern hat die veränderte Liefersituation einen Einfluss auf den Produktmix.: Dies ist eine Makro-Betrachtung. Da unser weltweiter Marktanteil gering ist, spüren wir für unser Geschäft keine Wachstumsbegrenzung.