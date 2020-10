Das haben wir so erwartet, ist aber trotzdem sehr erfreulich, da die Patienten so viel schneller behandelt werden können. Es ist offensichtlich, dass das gestraffte Studienprotokoll den Patienten zugutekommt, indem die gesamte Behandlung innerhalb eines Tages abgeschlossen wird und somit auch die Belastung durch wiederholte Besuche beim behandelnden Arzt minimiert wird –insbesondere in Zeiten von COVID-19 ein erheblicher Vorteil.



Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir im vierten Quartal 2020 über ausreichende Daten verfügen werden, um zu bestätigen, dass unser gestrafftes Verfahren weiterhin nur minimale Nebenwirkungen für den Patienten aufweist und um die erforderliche Sicherheit von 80 Prozent zu gewinnen, dass die klinischen Ziele erreicht werden können.



Plan ist, dass wir, während wir die Studie abschließen, bereits mit den Vorbereitungen für die Kommerzialisierung beginnen, die nach wie vor Mitte oder im zweiten Halbjahr 2021 beginnen soll - wegen COVID-19 ist die Sichtbarkeit derzeit gering. Die drei klinischen Zentren, die an unserer Studie teilnehmen, sind bereits vollständig mit NanoActivator Geräten ausgestattet und können umgehend mit der kommerziellen Behandlung von Patienten starten, sobald die FDA-Zulassung vorliegt. Mit Abschluss der Studie planen wir zwei weitere unternehmenseigene Behandlungszentren eingerichtet zu haben. Weitere Zentren werden dann an strategisch wichtigen Standorten in den USA eröffnet, um die Behandlung von Patienten vor Ort zu ermöglichen. MagForce steht bereits in Kontakt mit den wichtigsten "Active Surveillance Programmen" im ganzen Land, um nach Markteinführung der Therapie sicherzustellen, dass konstant Behandlungen durchgeführt werden.



Gerade in den letzten Wochen sehen wir die Vorteile der von uns in den USA implementierten Struktur, die es uns ermöglicht, trotz COVID-19 die klinische Registrierungsstudie durchzuführen - auch wenn wir natürlich nicht vollkommen losgelöst von den Auswirkungen der Pandemiearbeiten können.



Betrachtet man den potenziellen globalen Markt für eine wirksame Behandlung mit mini-malen Nebenwirkungen, könnten pro Jahr mehr als 500.000 Patienten behandelt werden und von einer solchen Therapie profitieren. Das Marktpotenzial liegt daher je nach Geschäftsmodell zwischen jährlich 3,5 und 12,5 Milliarden US-Dollar.



Cosmin Filker: Dr. Lipps, ich bedanke mich für das Gespräch.



Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

2,32 EUR +0,43% (15.10.2020, 09:10)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

2,33 EUR +1,75% (15.10.2020, 09:55)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (15.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC Vorstandsinterview mit Dr. Ben Lipps, CEO der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF):Im aktuellen Aktionärsbrief berichte die MagForce AG von einer anhaltend positiven Entwicklung bei den Behandlungszahlen von Hirntumor-Patienten (Glioblastom) in Europa. Nachdem in den vergangenen Jahren die Vorarbeit für die Kommerzialisierung der MagForce-Technologie geleistet worden sei, dürften in 2020 erstmals nennenswerte Behandlungsumsätze erwirtschaftet werden. GBC-Analyst Cosmin Filker habe mit dem MagForce-CEO Dr. Ben Lipps gesprochen:: In den Jahren 2015 bis 2018 haben wir das NanoTherm Verfahren, das ursprünglich von 2007 bis 2010 entwickelt wurde, evaluiert und mit unseren klinischen Kollegen ein verbessertes medizinisches Verfahren, das effektiver und einfacher anzuwenden ist, entwickelt. Unsere Partnerkliniken sind von der NanoTherm Therapie über-zeugt und setzen diese mit großem Engagement zum Wohle ihrer Patienten bei der Behandlung von Glioblastoma ein. Wir gehen daher davon aus, dass die Zahl der Be-handlungen weiterhin nachhaltig steigen wird.Sämtliche Unternehmensaktivitäten in Europa zielen darauf ab, die Bekanntheit des NanoTherm Therapiesystems weiter zu steigern und die Therapie den Patienten zugänglich zu machen: beispielsweise unsere "NanoTherm Therapy School", ein praxisorientiertes, einzigartiges und vielseitiges Anwendungstraining für den Einsatz der Nano-Therm Therapie zur Behandlung von Glioblastoma, das in enger Zusammenarbeit mit führenden Experten entwickelt wurde, ist weiterhin sehr erfolgreich. Ziel des umfassen-den Anwendungstrainings, das sich an Mediziner und medizinisches Fachpersonal aus dem Bereich der Neuroonkologie richtet, ist es, Chirurgen in der Verwendung der innovativen NanoTherm Technologie des Unternehmens zu zertifizieren - erst vergangene Woche wurde wieder eine Einheit durchgeführt, das Interesse an der NanoTherm Therapie ist größer als je zuvor.Ich möchte Sie daran erinnern, dass es weltweit jährlich etwa 160.000 Glioblastom-Inzidenzen gibt und somit einen globalen Markt von etwa vier Milliarden Euro für dieses Behandlungsverfahren pro Jahr.: Unsere Expansionsaktivitäten, wie beispielsweise Installationen von NanoActivator Geräten in Partnerkrankenhäusern in Spanien und Italien, die für das zweite Halbjahr 2020 geplant waren, werden sich aufgrund der enormen Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie in diesen Ländern leider aktuell wieder hat, weiter verzögern. Wir sehen jedoch Interesse aus anderen europäischen Ländern und werden unsere Roll-out-Strategie auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Darüber hinaus planen wir die Eröffnung mindestens eines weiteren NanoTherm Therapiezentrums in Deutschland, wo jährlich etwa 3.000 neue Inzidenzen von Glioblastom-Patienten verzeichnet werden. Nicht zuletzt wird das neueste NanoTherm Behandlungszentrum in der Hufeland Klinik in Mühlhausen in den nächsten Tagen eröffnet - nach den Installations-arbeiten sind nun auch die die behördlichen Abnahmen erfolgreich abgeschlossen. All das wird uns dabei unterstützen, unser Behandlungsziel für 2021 zu erreichen und die Anzahl der kommerziellen Behandlungen gegenüber 2020 zu verdreifachen.: Natürlich sind wir weiterhin in Kontakt mit den potenziellen Partnerkliniken in Italien und Spanien - aufgrund der COVID-19-Pandemie sind diese allerdings extrem anderweitig involviert. Folglich haben wir unsere Aktivitäten in anderen europäi-schen Ländern intensiviert - das Interesse ist in diesen Ländern definitiv nach wie vor vorhanden und wir sind in so engem Kontakt, dass wir, sobald es irgend möglich ist, weitere konkrete Schritte unternehmen werden.: Durch die Entwicklung der Container-Plug-and-Play-Lösung, die sowohl in Deutschland als auch in den europäischen Ländern zum Auslieferungsstandard geworden ist, konnte die Zeit bis zum Beginn der Patientenbehandlungen in neuen Zentren wesentlich verkürzt werden. Vor Ort wird nur noch ein Punktfundament für die Aufstellung des Doppelstock-Containers auf dem Campus-Gelände der Klinik benötigt sowie ein Standard-Drehstromanschluss, das dauert insgesamt ca. 8 Tage. Die bereits vorinstallierten Container werden per Spedition im LKW zur Klinik gebracht. Die Zeit für Montage und Inbetriebnahme vor Ort dauert weitere ca. 14 Tage.MagForce liefert eine komplette regulatorische und technische Dokumentation vorab an die Klinik-Verwaltung, sodass behördliche Genehmigungen zügig ausgestellt werden. Zurzeit planen wir rund 3Monate ab Auftragserteilung um ein neues NanoTherm-Behandlungszentrum in Deutschland oder in anderen Europäischen Ländern in Betrieb zu nehmen. Für die Produktion neuer NanoActivatoren haben wir derzeit noch Material zur Neufertigung von drei weiteren Geräten auf Lager, die bei Bedarf termingerecht gefertigt werden.: Richtig, die Behandlungsergebnisse in der aktuellen Stufe der Studie, mit dem gestrafften Verfahren, zeigen ebenfalls nur minimale behandlungsbedingte Nebenwirkungen, die tolerierbar und ähnlich der von Biopsien sind. Die Ablationsanalyse zeigte eine sehr gut definierte Ablation und Zelltod im Bereich des Nanopartikeldepots, wie dies bei den früheren präklinischen Studien beobachtet wurde.