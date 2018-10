Christiane Bohm: Wir haben ein effizientes Geschäftsmodell. Durch hohe Stückzahlen, effiziente Bauweise mit hohem Anteil vorgefertigter Bauteile und eine auskömmliche aber nicht übertriebene Marge können wir bei hoher Qualität günstig bauen. Unsere niedrigen Gestehungskosten geben wir an unsere Kunden weiter und sind damit für Selbstnutzer, private Investoren und institutionelle Anleger gleichermaßen attraktiv.



Die CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) ist ein im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Immobilienunternehmen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der CR Capital Real Estate AG liegt in der Projektentwicklung mit dem Fokus auf den Wohnungsneubau vorwiegend für Selbstnutzer in den Städten Berlin, Leipzig und dem Berliner Umland. Dabei wird das günstige Marktumfeld genutzt, um durch den Verkauf von Wohnungen mit gehobener Ausstattung an guten Standorten zu einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis nachhaltige Erträge und Gewinne zu erwirtschaften. (24.10.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC-Vorstandsinterview mit Christiane Bohm, Vorstand der CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK):Am 19.09.2018 sei vom Bundeskabinett der Entwurf des § 7b EstG zur Sonderabschreibung für vermietete Immobilien beschlossen worden. Voraussetzung für die steuerliche Förderung sei, dass die Baukosten nicht mehr als 3.000 Euro/ qm betragen dürften. Zudem könnten maximal 2.000 Euro/ qm2 als Bemessungsgrundlage für die Afa angesetzt werden. Bauanträge bzw. die Bauanzeige müssten zwischen dem 31.08.2018 (rückwirkend) und vor dem 01.01.2022 gestellt werden. In Verbindung mit der normalen linearen Abschreibung seien durch die geplante Sonderabschreibung in vier Jahren 28% der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer Immobilie absetzbar. Die gesparten Steuern könnten für die Bildung weiteren Vermögens genutzt werden. Der GBC-Analyst Cosmin Filker habe mit Christiane Bohm, Vorstand der CR Capital Real Estate AG, diesbezüglich ein Interview geführt.: Durch die Sonderabschreibung wird für Besser- und Spitzenverdiener der Anreiz geschaffen, in Immobilien zu investieren und Vermögen für die Zukunft aufzubauen. Gleichzeitig wird - aufgrund der Baukostenrestriktion - preiswerter Wohnraum angeboten. Die Sonder-Afa öffnet den Markt für eine neue Investorengruppe, die mit steuerlicher Förderung den dringend benötigten Wohnraum schafft. Vor diesem Hintergrund begrüßt die CR Capital Real Estate die Sonderabschreibung.: Wir gewinnen neue Anleger hinzu - die Gruppe der Spitzenverdiener. Bisher bedienen wir überwiegend Institutionelle Investoren und Selbstnutzer. Durch die Sonderabschreibung werden Immobilien als Anlageklasse für Spitzenverdiener wieder interessant. Wir beobachten bereits jetzt schon eine vermehrte Nachfrage dieser Anleger, die sich für unsere Immobilien interessieren. Da die CR Capital Real Estate AG durchgängig förderfähigen Wohnraum anbietet, gehen wir davon aus, dass die geplante Sonder-Afa unseren Absatz und unser Wachstum nachhaltig erweitert. Die Anschaffungskosten einer CR-Immobilie liegen regelmäßig unterhalb der geförderten 2.000 Euro pro Quadratmeter. Damit kann die Sonderabschreibung voll ausgeschöpft werden.: Vier wertvolle Jahre, die sich signifikant beim Investor niederschlagen. Denn in Verbindung mit der linearen Abschreibung sind durch die Sonderabschreibung in vier Jahren 28% und in zehn Jahren 40% der Anschaffungs- und Herstellungskosten absetzbar. Die gesparten Steuern können für die Bildung weiteren Vermögens genutzt werden.