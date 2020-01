Börsenplätze GAM Holding-Aktie:



Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (20.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Am Freitag habe GAM erste Zahlen für das GJ19 bekannt gegeben. Hiernach weise das Unternehmen einen ber. Vorsteuergewinn von CHF 10 Mio. und ein unverändertes IFRS-Nettoergebnis aus. Venditti glaube, dass seine Schätzungen deshalb übertroffen worden seien, weil die Performancegebühren höher und die Kosten niedriger ausgefallen seien als erwartet (inkl. Rückenwind durch die GBP-Schwäche).Geringeres verwaltetes Vermögen (AuM) und Managementgebühren: Das AuM sei im Investment Management (IM) wie im Private Labelling hinter den Analystenschätzungen zurückgeblieben, was durch unerwartet geringe Nettozuflüsse im 4Q19 bedingt sein dürfte. Der Analyst müsse daher seine Schätzungen für AuM und Managementgebühren für die GJ19-21E erneut senken. Er sei weiter der Meinung, dass ein nachhaltiger Turnaround bei den Nettozuflüssen im IM für die Zukunft von GAM entscheidend sei. Seine Schätzung impliziere einen Turnaround in 2020.Der Analyst hebe seine Schätzungen der Performancegebühren für die GJ19-21E auf CHF 12 bis 14 Mio. an.Die Kostenschätzungen des Analysten für die GJ19-21E würden 13% tiefer liegen. Venditti werde seine Kostenprognosen wohl erneut revidieren, wenn GAM am 20. Februar 2020 mehr Details bekannt gebe, z.B. zu den Auswirkungen seiner Lizenzvereinbarung mit SimCorp.Tiefere Werte bei AuM und Managementgebühren würden langfristige Prognose belasten und Kursziel von CHF 3,60 auf CHF 3,30 senken. Mit Blick auf die Bewertung habe sich der Mix leicht verschlechtert, bei tieferen Management- und höheren Performancegebühren. Gemäß der aktuellen Kostenprognose des Analysten dürfte GAM die selbst gesteckten Sparziele übertreffen (um ca. CHF 10 Mio.). Momentan warte Venditti auf neue Angaben zu Strategie und Kosten, die zusammen mit den Jahreszahlen 2019 publiziert werden sollten. Ein nachhaltiger Turnaround bei den Nettozuflüssen (VontE: im GJ20) stelle nach wie vor das übergeordnete Ziel dar.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt sein "hold"-Rating für die GAM Holding-Aktie. (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link