Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (17.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Investment Management: Das AuM im IM sei auf CHF 51,1 Mrd. gesunken (-2% ggü. 30. Juni 2019; -9% seit JB; -24% J/J), etwas mehr als die Analystenschätzung (VontE: CHF 52 Mrd.). Grund sei ein unerwartet hoher Nettoabfluss von CHF -1,4 Mrd. gewesen (VontE: CHF -0,7 Mrd.). Das AuM im IM umfasse weiterhin Anlagen von CHF 2,3 Mrd., die an ZKB verkauft worden seien (unter GuV gebucht). Das Fixed-Income-Segment habe Nettoabflüsse von CHF -1,1 Mrd. gemeldet, bedingt durch Lokalanleihen der Schwellenländer, Anlagechancen bei Unternehmensanleihen und institutionelle Mandate.Private Labelling: Im PL-Bereich sei das AuM um 1% ggü. 30. Juni 2019 (+11% seit JB; +7% J/J) auf CHF 84,6 Mrd. gestiegen. Durch positive Märkte/Wechselkurse und Nettozuflüsse seien jeweils CHF +0,3 Mrd. entstanden.Restrukturierung: Auf Kurs, um alle Einsparungen von CHF 40+ Mio. für 2020 zu erzielen. Weitere Effizienzgewinne durch Rationalisierungen im Jahr 2020-21.Ausblick: GAM erwarte weiterhin volatile Märkte, sodass Kunden ihre Asset Allocation ändern könnten. Die Rationalisierung des Geschäfts und die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms würden im Fokus bleiben. Bekräftigt worden sei die Prognose, dass der bereinigte Vorsteuergewinn 2019 "wesentlich" geringer sein werde als 2018. Venditti prognostiziere einen leichten Nettoverlust (ber. Basis).Im 3Q19 seien die Nettoabflüsse im Bereich Investment Management im August am höchsten gewesen, was auf die Risikobereitschaft der Kunden zurückzuführen sei. Auch im Juli seien Nettozuflüsse verzeichnet worden, während sie im September unverändert geblieben seien. Der neue CEO Peter Sanderson habe erklärt, dass er "sich derzeit auf einen klaren Weg zu mehr Effizienz und profitablem Wachstum" konzentrieren werde. Venditti freue sich auf seine Erwägungen und Schlussfolgerungen im Rahmen der Veröffentlichung der GJ19-Ergebnisse im Februar 2020.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt sein "hold-Rating für die GAM Holding-Aktie. Das Kursziel laute CHF 4,00. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link