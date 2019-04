Börsenplätze GAM Holding-Aktie:



Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (18.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Abschluss der ARBF-Liquidation werde die Mittelflüsse im IM in den positiven Bereich bringen: Im 1Q18-Zwischenbericht habe GAM angekündigt, dass GFG Alliance dem Kauf aller ausstehenden Titel zugestimmt habe (Abschluss voraussichtlich bis 15. Juli 2019). Bei erfolgreicher Umsetzung erwarte GAM Gesamtausschüttungen von 99,6 bis 101%. Aus Sicht des Analysten dürfte dies entscheidend zur Stimmung von Personal, Kunden und Aktionären beitragen und letztlich die Mittelflüsse im Investment Management verbessern.Nach erneut signifikanten Nettoabflüssen im 1Q19 (CHF -4 Mia.) erwarte Venditti, dass sich die Nettoflüsse im 2Q19 verbessern, aber negativ bleiben würden (CHF 2 Mia.), bevor sie im 2H19 (CHF +1 Mia.) und im GJ20E (CHF +2.2 Mia.) wieder positiv seien. Der Zeitrahmen sei jedoch sehr ungewiss, mit starken Aktienkursbewegungen als Folge.Venditti erwarte einen Rückgang der Gebührenmargen im IM um 1 Bp p.a. gegenüber dem Ausgangsniveau von 54 Bp im Dezember 2018 (Vorgabe im Rahmen der GJ18-Ergebnisse).Prognosen: Die Prognosen des Analysten für das GJ19E würden deutlich sinken, für das GJ20-21E aber weitgehend unverändert bleiben. Seine Gewinnprognose für das GJ20E liege 15% unter dem letzten vom Unternehmen erfassten Konsenswert.Aufgrund der verbesserten Aussichten für eine erfolgreiche ARBF-Liquidation (ohne Verluste für die Anleger) senke der Analyst seine Annahme für die Eigenkapitalkosten um 50 Bp. Dadurch steige das Kursziel um 12% auf CHF 3,70 (bisher: CHF 3,30). Basierend auf den Analystenschätzungen für das GJ20E (GJ21E) impliziere der aktuelle Aktienkurs eine Bewertung des Unternehmens mit dem 26-Fachen (23-Fachen) der Managementgebühren (Performancegebühren: 5). Würden lediglich die Managementgebühren zugrunde gelegt (ohne Performancegebühren), entspreche der aktuelle Aktienkurs einem recht hohen P/E von 27 (GJ20E) bzw. 25 (GJ21E).Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bewertet die GAM Holding-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link