Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine unabhängige, reine Vermögensverwaltungsgruppe mit Fokus auf aktiver Anlagetätigkeit. Sie betreibt ein globales Vertriebsnetz und verfügt über Anlageteams in fünf Zentren in Europa, den USA und Asien. Unter zwei führende Marken - Julius Bär Funds (vertrieben durch Swiss & Global Asset Management) und GAM - bietet sie Anlagelösungen für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Geschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Outsourcing-Lösungen für Dritte anbietet.



Die Aktien der GAM Holding AG (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die 1.000 Mitarbeitenden verwalten für die Kunden in 11 Ländern ein Vermögen von insgesamt CHF 114,7 Milliarden (per 31. März 2016). (26.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) von CHF 9,30 auf CHF 8,80.Da bei den meisten wichtigen Fonds von GAM keine erhebliche Performanceverbesserung erfolgt sei, senke Venditti seine Schätzungen für die Performancegebühren für das GJ17E auf CHF 11 Mio. (vorher: CHF 41 Mio.) und für das GJ18E auf CHF 41 Mio. (vorher: CHF 71 Mio.). Zwischen 2009 und 2015 habe GAM (durchschnittlich) Performancegebühren von CHF 65 Mio. p.a. generiert. Für das GJ16E rechne der Analyst jedoch mit nur CHF 3 Mio.Anhaltende Nettoabflüsse: Venditti erhöhe seine Nettoabflüsse für das GJ16E auf CHF -9,5 Mrd. (vorher: CHF -8,5 Mrd.), angekurbelt (unter anderem) durch Abflüsse vom Local Emerging Markets Bond Fund am Jahresende (die Schwellenmärkte seien nach den US-Wahlen stark getroffen worden).Nächste zweistellige EPS-Kürzung: Die geringeren Erträge würden nur teilweise durch die reduzierte Kompensation ausgeglichen, was zu EPS-Kürzungen für das GJ17E um 17% und für das GJ18E um 15% führe. Während des Jahres 2016 habe der Analyst seine EPS-Schätzung dreimal um mehr als 10% senken müssen.Der Gegenwind, der GAM derzeit ins Gesicht blase, sei seit dem letzten ausführlichen Bericht des Analysten vom 25. April 2016 nicht abgeflaut ("widriges Umfeld für Performance-Gebühren, Nettozuflüsse und Gebührenmargen"). Die größten und wichtigsten von GAM verfolgten Anlagestrategien lägen ertragsmäßig derzeit zwischen 4% (Absolute Return Bond Fund) und 13% (European Alpha) tiefer als die anderswo erreichten Höchstwerte (Cantab: 11 bis 25% unter HWM). Folglich würden sogar die gesenkten Schätzwerte des Analysten eine gewisse Erholung bedeuten. Seine EPS-Prognose für das GJ17 liege 12% unter dem Konsenswert (Factset).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die GAM Holding-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". (Analyse vom 26.01.2017)Börseplätze GAM Holding-Aktie: