Die US-Investment Bank Morgan Stanley sei positiv für die Quartalszahlen von Apple gestimmt. In einer Studie aus der Vorwoche bezeichne Morgan Stanley das iPhone 12 als erfolgreichstes Produkt der letzten fünf Jahre. Ähnlich positiv gestimmt seien die Mehrzahl der Analysten auch für Microsoft und Amazon. Ob die Regulierungsdebatten, speziell bei den Social-Media Unternehmen Facebook und Alphabet einen Einfluss auf die Quartalszahlen hätten, gelte es abzuwarten.



Mittlere Einschätzung von 26 Analysten:



Microsoft: Ergebnis je Aktie in Dollar: 1,62 / Umsatz in Mio. Dollar: 40.225

Apple: Ergebnis je Aktie in Dollar: 1,4 / Umsatz in Mio. Dollar: 102.763

Facebook: Ergebnis je Aktie in Dollar: 3,18 / Umsatz in Mio. Dollar: 26.337

Alphabet: Ergebnis je Aktie in Dollar: 15,62 / Umsatz in Mio. Dollar: 52.858

Amazon: Ergebnis je Aktie in Dollar: 7,14 / Umsatz in Mio. Dollar: 119.623



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit Google (Alphabet) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) spielt der GAFAM-Index (ISIN: DE000SLA2UA7, WKN: SLA2UA) in der Liga der billionenschweren Super-Performer, so Jürgen Dreifürst vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 6,5 Billionen US-Dollar würden die Big Five die 30 DAX-Titel insgesamt locker übertrumpfen. Heute beginne mit den Quartalszahlen von Microsoft die Berichtsaison der Indexmitglieder. Einen Tag später würden Facebook und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) folgen. Abgeschlossen werde die Berichtsaison mit den Unternehmenszahlen von Alphabet und Amazon am 2. Februar. Was würden die Analysten erwarten?