London (www.aktiencheck.de) - John Stopford, Head of Multi Asset Income bei Investec Asset Management, kommentiert das geplante Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag im Rahmen des G20-Gipfels.Im aktuellen Konflikt gehe es um mehr als nur Handelszölle, was die Lösung erschwere. Die US-Seite sei der Meinung, dass sie zu lange zu locker mit China umgegangen sei. China habe die Chance genutzt, sich zu einem wirtschaftlichen Konkurrenten zu entwickeln, was Amerika als Bedrohung ansehe. Die Forderungen der US-Regierung und die ergriffenen Maßnahmen seien von den Chinesen jedoch als sehr provokant empfunden worden. Das mache es schwieriger, eine substanzielle Einigung zu erzielen.Die Eskalation der Spannungen treffe das Vertrauen der Unternehmen sowie deren Investitionen und beginne, Jahrzehnte integrierter Lieferketten und der Globalisierung zu zerreißen. Die Zustimmung zu mehr Gesprächen und zu Verschiebungen der Zollerhöhungen sei daher wahrscheinlich schon das Beste, worauf man hoffen dürfe - und selbst das könnte zu optimistisch sein. Präsident Trump werde vielleicht das Gefühl haben, dass die Märkte dank des FED-Vorsitzenden Powell zurückhaltender seien, sodass es keine Eile gebe, über den Handel zu verhandeln, während sich Präsident Xi vielleicht auch in der Lage fühle, ein längeres Spiel zu spielen. (25.06.2019/ac/a/m)