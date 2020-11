Bonn (www.aktiencheck.de) - In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden weltweit Firmenfusionen und -übernahmen (Mergers & Acquisitions; M&A) im Volumen von 2,5 Billionen US-Dollar getätigt, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Dies entspreche einem Rückgang von knapp 500 Milliarden gegenüber 2019. Grund sei die Coronavirus-Pandemie, die Konjunktur- und Trendprognosen stark erschwert habe. Am stärksten sei das Deal-Volumen in Nordamerika mit minus 34 Prozent und in Europa mit minus sechs Prozent gesunken, während es in Asien deutlich angezogen habe. Insbesondere in China - plus 47 Prozent - und in Indien - plus 26 Prozent - sei das Volumen der Fusionen und Übernahmen größer ausgefallen als im Vorjahr. Gleichzeitig deute sich bereits eine Erholung des globalen M&A-Markts an. Im Oktober sei das Volumen mit 392 Milliarden US-Dollar auf den höchsten Stand seit Dezember gestiegen. 2021 sollte sich diese Entwicklung angesichts des zurückkehrenden Konjunkturoptimismus und der Erholung der Unternehmensgewinne fortsetzen. An der Börse würden Übernahmegerüchte häufig für Kurssprünge der Aktien betroffener Konzerne sorgen. (23.11.2020/ac/a/m)





