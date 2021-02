Während die Gewinne kurzfristig von Basiseffekten profitieren könnten, sei es für Frey dabei wichtig, ein Auge auf einen stabilen Verlauf der Value-Gewinne zu haben. Der sei nämlich etwas weniger sicher und daher schwerer prognostizierbar.



Nachholeffekte erwarte Norbert Frey vor allem bei den kleineren Titeln: "Die Gewinne der Small Caps sollten sich von ihrem 20-Jahrestief aus dem letzten Jahr erholen. Viele dieser Unternehmen hängen vom Konjunkturzyklus ab. Sie sind daher in einer guten Ausgangslage, um vom wirtschaftlichen Neustart und fiskalischen Maßnahmen zu profitieren." Dies gelte vor allem in den USA, wo die Kontrolle über beide Häuser der Regierung Spielraum für zusätzlichen Stimuli biete.



Nicht zu vergessen: die Inflation. Auch wenn sie schon kein Thema mehr zu sein schien. "Mittelfristig sehen wir Raum für höhere Inflation", so Norbert Frey. "Die Produktionskosten steigen und die Zentralbanken sind auch bereit, mehr Inflation zuzulassen." Alles in allem ein Umfeld, in dem Value-Titel und -Sektoren sich gut entwickeln sollten. (24.02.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Im vergangenen Jahr waren die Märkte noch davon geprägt, dass die Aktienkurse schneller liefen, als die Unternehmensgewinne steigen konnten. Für Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank, scheint sich jedoch in diesem Jahr eine Veränderung abzuzeichnen.Er rechne mit einer Erholung bei den globalen Unternehmensgewinnen. Fundamentaldaten könnten daher wieder eine größere Rolle spielen. "Vieles spricht dafür, dass 2021 Fundamentaldaten die Antreiber von Kursgewinnen am Aktienmarkt sein könnten." Auch was dies in der Konsequenz bedeute, liege für Frey auf der Hand: "Von einer Rückbesinnung auf Fundamentaldaten sollten vor allem Value-Aktien profitieren."