Der Begriff der Dekarbonisierung ist in aller Munde, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nachdem der Ölpreis über Wochen neue Hochs jenseits der Marke von 70 Dollar erreicht habe, sei Öl der Sorte Brent zuletzt in eine kleine Konsolidierung übergegangen. Unterhalb der Marke von 67,44 Dollar könnte aus charttechnischer Sicht weiterer Verkaufsdruck aufkommen. Das große Bild zeige Brent aber auch weiterhin in einem Aufwärtstrend. Ein Anstieg über den Bereich von 72 Dollar würde das "schwarze Gold" auch charttechnisch wieder in sicherere Gefilde führen.Der Ölpreis habe sich in den vergangenen Monaten trotz der Corona-Pandemie und immer wieder neuen Sorgen vor neuen Varianten stabil entwickelt. Auch seien sich OPEC inklusive Russland einig, wie die Förderung in den kommenden Monaten gesteuert werden solle. Dass die Vereinigten Staaten zuletzt gefordert hätten, die Mengen zu erhöhen, liege an deren traditionell höheren Förderkosten. Grundsätzlich zeige ein Ölpreis um die 70 Dollar, dass sich Angebot und Nachfrage aktuell eingependelt hätten. Weitere Impulse seien derzeit nicht zu erwarten. Würden die großen Volkswirtschaften gut in den zweiten Corona-Winter kommen, könnte Brent weiter unterstützt sein.