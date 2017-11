Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

17,53 EUR -8,45% (22.11.2017, 17:03)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

20,82 USD -7,88% (22.11.2017, 17:17)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.

(22.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Steven Milunovich von der UBS:Steven Milunovich, Aktienanalyst bei der UBS, empfiehlt die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.HP Inc. habe sehr ordentliche Quartalszahlen abgeliefert was die Umsatzentwicklung angehe. Niedrigere Margen hätten aber positivere Effekte auf der Gewinnebene verhindert, sodass das EPS nur den Erwartungen entsprochen habe.Die UBS-Analysten halten an ihrer EPS-Schätzung für das Fisjkaljahr 2018 fest, unterstellen aber einen etwas günstigeren Umsatztrend.Analyst Steven Milunovich setzt das Kursziel für die HP-Aktie von 22,00 auf 24,00 USD herauf.Börsenplätze HP-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs HP-Aktie:17,51 EUR -8,19% (22.11.2017, 16:53)