Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monatelang herrschte Unsicherheit, jetzt ist es bittere Realität: Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gegeben, so das Anlegermagazin "Der Aktionär".



Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine sei der Ölpreis sprunghaft angestiegen - der Preis für Brent-Öl habe dabei erstmals seit 2014 wieder die 100-USD-Marke überschritten. Sei das der erste Schritt in den Superzyklus? Denn diesen hätten Analysten von Goldman Sachs für fast alle Rohstoffe vorhergesagt. Jeffrey Currie, Chefanalyst der US-Investmentbank, habe die Prognose mit einer anhaltenden hohen Nachfrage und einem kaum ausgeweiteten Angebot begründet. Für Anleger könnte sich in dieser düsteren Zeit des Krieges und der Inflation daher eine Investition in den Rohstoffsektor lohnen. (25.02.2022/ac/a/m)





