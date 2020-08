Das konsumgetriebene Wachstum gelte als nachhaltiger, weil sich das Angebot an die Nachfrage anpasse und nicht von der Regierung diktiert werde. China beschleunige diese Entwicklung mit einer Reihe von Stimulierungsmaßnahmen und Steuererleichterungen. Das Steigerungspotenzial sei hoch. Das zeige sich beispielsweise daran, dass der Anteil des Tertiärsektors am BIP deutlich hinter dem der USA zurückliege.



Ein weiterer Treiber des Konsums sei das rasche Wachstum der Mittelschicht und der Millennials. Die OECD schätze, dass die chinesische Mittelschicht im kommenden Jahrzehnt um weitere 370 Millionen Menschen auf insgesamt 1,2 Milliarden wachsen werde. Die Kaufkraft der Mittelschicht dürfte im selben Zeitraum auf 14,5 Billionen US-Dollar steigen.



Gleichzeitig ändere die hohe Zahl der Millennials die Konsumgewohnheiten. Laut PwC seien die Ausgaben der Haushalte für Luxusgüter zwischen 2016 und 2018 um 13 Prozent gestiegen, zwischen 2014 und 2016 seien es noch sieben Prozent gewesen. 351 Millionen der Bevölkerung Chinas würden zu den Millennials zählen. Einer KPMG-Umfrage zufolge würden 70 Prozent dieser Generation beabsichtigen, mehr für Luxusgüter und Dienstleistungen auszugeben.



Für die Qualität des Wachstums spreche auch, dass China seine Stellung als führende Technologienation festige. Derzeit stehe es bei Investitionen in Forschung und Entwicklung weltweit an zweiter Stelle. Seine Ausgaben dafür seien zwischen 2000 und 2019 von 0,9 Prozent auf zwei Prozent des BIP gestiegen. Zudem sei die "Made-in-China-2025-Strategie" auf technologische Innovation ausgerichtet, womit dieser Anteil noch wachsen dürfte.



Acht der 20 größten Internetunternehmen der Welt würden in China sitzen, zwölf in den USA. Auch bei Investitionen in Startups belege es Platz zwei hinter den USA. Diese Position werde das Land voraussichtlich ausbauen, denn die Regierung habe sich dazu verpflichtet, beim technologischen Fortschritt immer auf dem neuesten Stand zu sein.



Chinesische Aktien seien in Aktienindices deutlich unterrepräsentiert, wodurch sie Investo Selektionschancen bieten würden. Obwohl chinesische Titel 15 Prozent der globalen Marktkapitalisierung ausmachen würden, seien sie im MSCI AC World Index, einem der wichtigsten Referenzindices, mit nur fünf Prozent gewichtet. Dabei würden mehr als 40 Prozent der chinesischen aktiennotierten Unternehmen aus wachstumsstarken Branchen wie Medien, Unterhaltung, Online-Handel, Telekommunikationsdienste und IT kommen.



China biete gute Argumente für Investments in seinen Aktienmarkt. Dazu würden die Umstellung auf qualitatives, konsumgetriebenes und damit nachhaltiges Wachstum, die Diversifizierung seiner Wirtschaftsstruktur, der hohe Anteil wachstumsstarker Unternehmen und positive Fundamentaldaten wie die steigende Kaufkraft gehören. (26.08.2020/ac/a/m)





