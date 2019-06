Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (06.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Aktienanalyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) nur noch mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung.FuelCell Energy Inc. habe die Beauftragung einer auf Restrukturierungen spezialisierten Firma und den CEO geschasst.Ungeachtet der als notwendig angesehenen Kapitalerhöhung halten die Analysten von Cowen and Company den Titel nicht mehr länger für ein attraktives Investment. Analyst Jeffrey Osborne gesteht ein, im letzten Jahr einfach falsch gelegen zu haben.In ihrer FuelCell Energy-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel von "outperform" auf "market perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 2,75 auf 1,00 USD.