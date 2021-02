NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) charttechnisch unter die Lupe.Die FuelCell Energy-Aktie sei einer der absoluten Highflyer der letzten Monate. Nachdem der Titel das von den Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt beschriebene Sprungbrett bei gut 2 USD habe nutzen können, habe sich die Rally Mitte November nochmals deutlich beschleunigt. Im bisherigen Jahresverlauf stehe auch schon wieder ein Kursplus von über 90% zu Buche - Grund genug für ein charttechnisches Update. Nach dem Ausbruch aus dem seit Juni 2019 bestehenden Haussetrendkanal (obere Begrenzung akt. bei 15,69 USD) würden die verschiedenen horizontalen Hürden bei 24 USD das nächste Anlaufziel definieren. Gelinge dem Papier der Spurt über diese Barrieren, wäre das der nächste Stärkebeweis und die Kursavancen der letzten Monate dürften sich nahtlos fortsetzen. Aufgrund der Dynamik der Rally der letzten Wochen gewinne allerdings auch das Risikomanagement mehr und mehr an Bedeutung. Da es einen Rückfall in den o. g. Trendkanal zu verhindern gelte, biete sich die obere Kanalbegrenzung als Stop-Loss zur Gewinnsicherung an, zumal die Trendlinie recht gut mit dem Tief von Mitte Januar bei 15,25 USD harmoniere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link