Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

4,4325 EUR -2,66% (12.01.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

5,07 USD -2,12% (12.01.2022, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die FuelCell Energy-Aktie befinde sich seit Mitte November im kontinuierlichen Abwärtstrend. Nun habe ein 7,4-Megawatt-Brennstoffzellenprojekt in Long Island, New York, den bedingten kommerziellen Betrieb erreicht. Das sei Teil der Bestrebungen, eine Mülldeponie in einen Park für saubere Energie umzuwandeln.Die neue Anlage solle veranschaulichen, wie Brennstoffzellen mit anderen erneuerbaren Energien funktionieren könnten. Denn wenn das Wetter die Wind- und Solarproduktion beeinträchtige, solle die Brennstoffzellenanlage den benötigten Strom liefern.Das Projekt von FuelCell Energy solle dazu beitragen, dass die Dekarbonisierung der Energieversorgung vorangetrieben und die Luftqualität verbessert werde. Charttechnisch sei der Unterstützungsbereich bei 5,34 USD aber nachhaltig unterschritten worden. Daran ändere auch die grundsätzlich positive Meldung am Mittwoch nichts. Anleger sollten einen Bogen um die FuellCell Energy-Aktie, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: