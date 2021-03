Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

13,82 EUR -4,83% (03.03.2021, 18:07)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

16,7856 USD -4,36% (03.03.2021, 17:54)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol Deutschland FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (03.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Eigentlich habe sich das Chartbild des US-Titels nach dem starken Abverkauf der letzten drei Wochen wieder aufgehellt. Die FuelCell Energy-Aktie schien ihren Boden gefunden zu haben und nach dem starken Wochenauftakt war die Hoffnung auf einen kräftigen Rebound recht groß, so der Experte Timo Nützel. Gestern sei jedoch alles anders gekommen.Der seit November anhaltende Höhenflug der FuelCell Energy-Aktie habe am 10. Februar beim Mehrjahreshoch bei 29,44 Dollar vorerst ein Ende gefunden. Im Zuge des branchenweiten Abverkaufs habe der Wert bis letzte Woche um rund 50 Prozent zurückgesetzt.An der Unterstützungszone zwischen 13,91 und 15,25 Dollar habe der Kursverfall gestoppt. Seitdem schwanke der Wert um die 50-Tage-Linie, die gerade bei 17,79 Dollar verlaufe. Nachdem sich der Kurs am Montag noch deutlich von dieser Linie habe absetzen können und die Hoffnung auf einen Rebound gewachsen sei, sei die FuelCell Energy-Aktie am gestrigen Dienstag jedoch erneut darunter gerutscht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: