Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,036 EUR -0,51% (03.11.2021, 15:40)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

9,26 USD -1,80% (03.11.2021, 15:27)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.FuelCell Energy und der Öl-Gigant ExxonMobil würden ihre gemeinsame Entwicklungsvereinbarung verlängern. Das Ziel der beiden Unternehmen sei es, eine auf Brennstoffzellen basierte CO2-Abscheidungslösung im großtechnischen Maßstab auf den Markt zu bringen. Eine vielversprechend klingende Technologie, um die Dekarbonisierung voranzutreiben.Die Zusammenarbeit zwischen dem Brennstoffzellenunternehmen und dem Mineralölkonzern bestehe bereits seit 2016. Am Dienstag sei die Vereinbarung um weitere sechs Monate verlängert worden und gelte nun bis zum 30. April 2022, wie FuelCell Energy am Dienstag mitgeteilt habe.Außerdem würden die Parteien über ein ExxonMobil-Pilotprojekt in Rotterdam sowie über mögliche weitere Standorte von Exxon oder Drittpartner verhandeln. Sobald eine Einigung erzielt worden sei, sollten dort die Brennstoffzellenplattformen von FuelCell Energy Kohlendioxid abtrennen, um daraus Strom zu erzeugen.Charttechnisch sieht der Wasserstoff-Titel interessant aus, weshalb "Der Aktionär" vor Kurzem eine Trading-Chance vorgestellt hat, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link