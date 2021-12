Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (27.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Schon letzte Woche habe sich die Aktie des US-Wasserstoffspezialisten FuelCell Energy nach der starken Korrektur stabilisieren können. Diese Woche sei sie nun mit einem kräftigen Kurssprung gestartet. Zu US-Handelsbeginn hätten bei dem Wert 6,6 Prozent Plus zu Buche gestanden. Das sei der Grund für den Kurssprung.FuelCell Energy habe vorbörslich richtig Gas gegeben, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass es eine Vergleichsvereinbarung mit Posco und dessen Tochtergesellschaft Korea Fuel Cell erzielt habe. Nach eigenen Angaben ermögliche diese Einigung FuelCell nun den Zugang zum asiatischen Markt. Die beiden Parteien hätten sich zuvor in einem hitzigen Rechtsstreit befunden."Diese Einigung macht den Weg frei und gibt den Kunden in Südkorea und ganz Asien die Möglichkeit, die innovativen Technologien von FuelCell Energy im Vergleich zu alternativen Anbietern zu nutzen, ohne sich über den Rechtsstreit zwischen FuelCell Energy und Posco Gedanken machen zu müssen", so Jason Few, Präsident und CEO von FuelCell.Das Chartbild der FuelCell-Aktie sei noch immer stark eingetrübt. Anleger lassen die Finger von dem Wert, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Erst wenn der Unterstützungsbereich zwischen 5,34 und 6,00 Dollar erfolgreich getestet würde, wäre der Titel ein Rebound-Kandidat. (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link