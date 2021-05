Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (28.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FuelCell Energy-Aktie ziehe seit Mittwoch wieder stark an. Bereits zuvor habe der Titel seit Mitte Mai eine Pause vom wochenlangen Abverkauf machen können. Am heutigen Freitag sei jedoch Vorsicht geboten. Der Wert stehe im Moment am Scheideweg. Gelinge der Ausbruch?FuelCell Energy sei das gleiche Schicksal wie seine Konkurrenten Plug Power und Ballard Power Systems ereilt. Der Wasserstoff-Sektor sei sehr überhitzt gewesen und die Aktien seien seit Februar auf Talfahrt gegangen. Die FuelCell Energy-Aktie habe dabei in der Spitze über 75% an Wert verloren. Seit dem 11. Mai sei allerdings Besserung in Sicht. Der Titel kämpfe sich wieder Stück für Stück nach oben. Dabei habe die Aufwärtsbewegung am Mittwoch deutlich an Dynamik gewonnen.Im Zuge dessen habe die FuelCell Energy-Aktie am gestrigen Donnerstag den massiven Widerstand an der 200-Tage-Linie bei 9,59 USD geknackt. Beflügelt von diesem Kaufsignal notiere sie bereits vorbörslich rund 3% im Plus und stehe zwischen dem oberen Bollinger-Band, welches bei 9,83 USD verlaufe und der 50-Tage-Linie bei 10,52 USD.Bei der FuelCell-Aktie steige heute die Spannung. Trader könnten die oben genannten Marken als Triggerpunkte für eine kurzfristige Spekulation nutzen. Langfrist-Anleger sollten abwarten, ob sich die Bodenbildung als nachhaltig herausstelle, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link