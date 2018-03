Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

1,51 Euro +2,72% (12.03.2018, 17:34)



Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

USD 1,84 +1,37% (12.03.2018, 17:50)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H5028



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2ABRE



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien.

(12.03.2018/ac/a/n)

Newport Beach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Analyst Craig Irwin von Roth Capital:Aktienanalyst Craig Irwin vom Investmenthaus Roth Capital bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL).FuelCell Energy Inc. habe mit den Quartalszahlen umsatzseitig die Erwartungen übertroffen, unterstützt durch die Auslieferung eines Korea-Auftrags. Das Ergebnis je Aktie habe dagegen die Konsensschätzung etwas deutlicher verfehlt.Die Einigung im US-Haushaltsstreit habe im Hinblick auf Brennstoffzellen wieder einen Investitionsfreibetrag ermöglicht. Die Analysten von Roth Capital glauben daher, dass FuelCell Energy mehr Möglichkeiten zum Verkauf von Projekten hat.In ihrer FuelCell Energy-Aktienanalyse halten die Analysten von Roth Capital am Votum "buy" sowie am Kursziel von 4,00 USD fest.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:1,49 Euro +3,47% (12.03.2018, 17:40)