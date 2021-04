Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

7,73 EUR +8,23% (21.04.2021, 21:58)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

9,29 USD +8,15% (21.04.2021, 22:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die FuelCell-Energy-Aktie im Januar und Februar um mehr als 150 Prozent in die Höhe geschossen sei, sei sie in den letzten zwei Monaten auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Neben den enttäuschenden Ergebnissen für das erste Quartal 2021 belaste ein negativer Kommentar eines Analysten, der dabei sogar einen Konkurrenten zum Kauf empfehle.Die pessimistische Einschätzung der US-Großbank Wells Fargo habe einige Anleger dazu veranlasst, ihre Positionen abzustoßen. Die Analysten hätten die Aktie mit einem "sell"-Rating in die Bewertung aufgenommen und ein Kursziel von 9,00 Dollar (7,49 Euro) angegeben. Außerdem hätten sie Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Brennstoffzellen-Energieunternehmens geäußert.Das amerikanische Unternehmen habe den Experten zufolge zwar eine Reihe von Wachstumschancen, allerdings liege man bei der Kommerzialisierung hinter anderen Brennstoffzellenunternehmen zurück. Zum aktuellen Zeitpunkt würden die Analysten auch keinen Weg sehen, wie "FuelCell in seine aktuelle Bewertung hineinwachsen kann."Der Rückgang der FuelCell-Energy-Aktie sei kaum eine Überraschung, wenn man den steilen Kursanstieg zuvor betrachte. Auf diesem Niveau hätte das Unternehmen einen Gewinn oder positiven Cashflow ausweisen müssen, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Auch wenn am Mittwoch eine charttechnische Gegenbewegung stattfindet, sollten Anleger die FuelCell Energy-Aktie weiterhin meiden, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link