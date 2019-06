Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (06.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Aktienanalyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer äußert laut einer Aktienanalyse nur noch die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL).FuelCell Energy Inc. werde mit Hilfe von Huron Consulting eine Restrukturierung durchführen und habe sich von CEO Bottone getrennt. Daher lasse sich die zukünftige Strategie zunehmend schwerer vorhersagen, so die Analysten von Oppenheimer.Bislang sei die Erwartung die gewesen, dass FuelCell eine Restrukturierung der Schulden vornehme. Nun sei aber unklar, wie das Unternehmen unter den Gesichtspunkten Kapitalstruktur und Management weiter vorgehen wolle. Analyst Colin Rusch rät Anlegern daher, sich zunächst an die Seitenlinie zu begeben bis wieder eine konkrete Strategie kommuniziert werde.In ihrer FuelCell Energy-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oppenheimer den Titel von "outperform" auf "perform" zurück.Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:0,471 Euro -31,12% (06.06.2019, 16:40)