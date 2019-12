Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Blick auf die aktuellen Indexstände der internationalen Aktienbenchmarks lässt bei vielen Investoren Freude aufkommen, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Da eine "harte" Scheidung Großbritanniens von der EU nunmehr deutlich weniger wahrscheinlich sei und auch im Handelskonflikt - trotz Trumps grober Rhetorik - substanzielle Lösungsschritte realistischer geworden seien, hätten sich die politischen Risiken merklich reduziert. Zusätzlich hätten die Lockerungsmaßnahmen der Notenbanken den Konjunkturoptimisten in die Karten gespielt. Durch die solcherart deutlich tieferen Marktzinsen gebe es nämlich die berechtigte Hoffnung, dass die Wirtschaftsdaten in den nächsten Monaten wieder Tritt fassen würden, was naturgemäß auch ein gutes Vorzeichen für Unternehmensgewinne im kommenden Jahr wäre. Die beiden zuletzt genannten Faktoren könnten somit dafürsprechen, dass die Bullen auch in Richtung 2020 die Oberhand behalten würden.Der V-STOXX Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, habe sich im November vor dem Hintergrund der positiven Marktstimmung auf niedrigen Levels seitwärts bewegt, Anfang Dezember sei das Angstbarometer aber etwas angesprungen. Ähnlich habe sich in der letzten Zeit der Verlauf der Volatilität für längere Laufzeiten gestaltet. (04.12.2019/ac/a/m)