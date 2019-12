Linz (www.aktiencheck.de) - Für das kommende Jahr wird in Schweden mit 1,7% ein größeres Wirtschaftswachstum als 2019 (1,6%) erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Stimmung bei den Konsumenten und in der Industrie habe sich verbessert. Auch die Exporte seien wieder ein wichtiger Bestandteil. Steigende Häuserpreise und die Knappheit an leistbaren Wohnen in den Ballungsgebieten dürften vermehrt zu Baubeginnen führen. Die Inflationsrate werde für nächstes Jahr mit 1,5% prognostiziert und bleibe somit unter dem Ziel von 2,0%. (09.12.2019/ac/a/m)



