Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den durch das Coronavirus bedingten Verwerfungen der vergangenen Handelstage, zeigten scih die globalen Aktienmärkte am gestrigen Tage mit freundlicher Tendenz, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf der Rohstoffseite sei Gold zuletzt weniger gefragt gewesen. Nachdem der Ölpreis (Brent) vier Tage in Folge gefallen sei, sei zum gestrigen Handelstag der Versuch einer Stabilisierung erfolgt.In der aktuellen Berichtssaison hätten rund 75% der US-Unternehmen die in sie gestellten Gewinnerwartungen übertreffen können. Das aggregierte Gewinnwachstum liege derzeit bei 1,2%. (04.02.2020/ac/a/m)