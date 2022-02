(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern verschärfe seinen Sparkurs. Nach Fortschritten in seinem Kosten- und Effizienzprogramm wolle Fresenius die Kosten weiter drücken, wie der DAX-Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Er wolle nun bis 2023 Einsparungen von mindestens 150 Mio. Euro erreichen. Ursprünglich habe Fresenius über 100 Mio. Euro angestrebt.Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580) habe im vergangenen Jahr mit einem Gewinneinbruch die Erholung des Mutterkonzerns ausgebremst. Beim Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller Fresenius sei das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 4,3 Mrd. Euro zurückgegangen, bei der Tochter FMC sei der bereinigte Betriebsgewinn um 23 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro eingebrochen. Das hätten beide Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mitgeteilt.Die Einsparungen sollten nun aus der Konzern-Dachgesellschaft kommen sowie allen vier Unternehmensbereichen - dem Krankenhausbetreiber Helios, der Dialysetochter Fresenius Medical Care, dem Flüssigmedizinanbieter Kabi und der Projekttochter Vamed.Fresenius rechne damit, dass das Programm aber zunächst viel Geld koste: In diesem Jahr solle der Löwenanteil der Aufwendungen mit mehr als 200 Mio. Euro anfallen und 2023 weitere 100 Mio.FMC habe im November den Abbau von weltweit 5.000 Jobs angekündigt. Mit der Konzentration auf zwei globale Segmente wolle der Konzern Doppelstrukturen abschaffen und die jährlichen Kosten bis 2025 um 500 Mio. Euro senken. Die Umstellung auf das neue Betriebsmodell solle bis 2023 erreicht sein. Bis 2024 solle ein Großteil der Kostensparmaßnahmen abgeschlossen werden, habe FMC am Dienstag mitgeteilt. In den nächsten Jahren sollten auch 500 bis 750 Stellen in Deutschland entfallen. Details stünden noch aus.Die Fresenius-Aktie habe am Dienstagmorgen zunächst mit einem deutlichen Minus reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere der Titel aktuell bei 35,25 Euro. Das derzeit charttechnisch stark angeschlagene Bild würde sich erst nach der Rückeroberung der 38- und 90-Tage-Linien etwas aufhellen. Der nachhaltige Ausbruch über das Februarhoch bei 38,10 Euro würde für ein klares positives Signal sorgen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät abzuwarten. (Analyse vom 22.02.2022)